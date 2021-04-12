مصر: جاهزون لكل ما يطلبه أشقاؤنا في السودان

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الأشقاء في السودان، ويساعدهم بتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وفي بيان له، أشار معيط إلى حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن جلسة المباحثات التي عقدها في الخرطوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصري، وما يجب مراعاته في هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه "من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين لتبادل الخبرات".

كان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أكد أن "مصر تتمتع الآن بجنى ثمار نتائج الإصلاح الاقتصادى الذي كان يمكن أن يكون قاسيا جدا لولا الترتيبات التي اتخذت لضمان الحماية الاجتماعية".

وأشار إبراهيم إلى أن "الجانب السوداني اطلع على التجربة المصرية، التي تعتبر أقرب تجربة إلى السودان، الذي يقوم بترتيبات للاستفادة منها".

ناصر حاتم

المصدر: RT