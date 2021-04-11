شكري: نتوقع من روسيا دورا إيجابيا في حل أزمة سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، إن القاهرة تتوقع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في تسوية أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

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وخلال مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية عشية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهر غدا الاثنين، أكد شكري أنه سيبحث معه موضوع سد النهضة، والدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة لم تستأنف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.

ورفضت مصر والسودان أمس السبت، عرض إثيوبيا لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

المصدر: صحيفة النهار المصرية