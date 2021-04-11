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الأردن.. مصدر يوضح سبب اختلاف زي الملك وولي عهده في صرح الشهيد عن زيارة الأضرحة - صور

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الأردن.. مصدر يوضح سبب اختلاف زي الملك وولي عهده في صرح الشهيد عن زيارة الأضرحة - صور
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العاهل الأردني وأمراء الأسرة الهاشمية في زيارة لأضرحة الملوك
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أكد مصدر أردني مطلع أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، لم يزورا الأضرحة بزي الاحتفال الذي حضراه في صرح الشهيد بمناسبة مئوية الدولة.

وبين المصدر، أن "ذلك يأتي بسبب ارتباط لباس العرش بمناسبات محددة".

من جهته، أشار اللواء المتقاعد عودة الشديفات إلى أن "زي الملك عبد الله الثاني وولي العهد خلال زيارتهما لصرح الشهيد الأحد، يرتبط بمراسم الزيارة"، موضحا أن "الزي الذي ارتداه العاهل الأردني وولي عهده خلال زيارة صرح الشهيد هو زي العرش، والذي يرتديه الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء خطبة العرش في مجلس الأمة وفي المناسبات ذات الطابع الرسمي".

وقال: "الزي له دلالاته ومرتبط بتاريخ المملكة ومئوية تأسيسها، وحمل اليوم دلالة رمزية تتمثل في تحية العرش لشهداء الوطن".

وعن زي ولي العهد خلال الزيارة، أكد الشديفات أن "الزي الدركي الرسمي لسمو ولي العهد، والذي يعتليه الوشاح الأحمر، يرتبط بأمكنة ومناسبات محددة".

الأردن.. مصدر يوضح سبب اختلاف زي الملك وولي عهده في صرح الشهيد عن زيارة الأضرحة - صور
الأردن.. مصدر يوضح سبب اختلاف زي الملك وولي عهده في صرح الشهيد عن زيارة الأضرحة - صور


وبين أن ولي العهد قام بخلع الوشاح عند زيارة الأضرحة الملكية، موضحا أن الوشاح يتعلق باستقلال الدولة، ويرتدى على الزي العسكري خلال وجود الأمير في صرح الشهيد والاحتفال بعيد الجيش ومئوية الدولة الأردنية.

الأردن.. مصدر يوضح سبب اختلاف زي الملك وولي عهده في صرح الشهيد عن زيارة الأضرحة - صور

المصدر: "الغد الأردني"

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