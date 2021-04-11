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مراسلنا: محطات الوقود في بيروت وضواحيها تغلق بسبب شح مادة البنزين

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مراسلنا: محطات الوقود في بيروت وضواحيها تغلق بسبب شح مادة البنزين
Reuters
محطة محروقات في بيروت
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أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الأحد، بأن محطات الوقود أغلقت بالكامل في العاصمة بيروت وضواحيها بسبب شح في مادة البنزين، وذلك وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تعيشها البلاد.

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بدوره أكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج براكس أنه "لا أزمة بنزين في لبنان، وأن التوزيع على المحطات سيبدأ غدا الاثنين".

وشرح براكس سبب شح البنزين قائلا "إن باخرة الوقود وصلت يوم الجمعة إلى البلاد، وأفرغت حمولتها في مستودعات الشركة المستوردة، لكن المستودعات لا تسلم المحطات يومي السبت والأحد، رغم مناشدتنا للمسؤولين".

وبدأت أزمة لبنان الاقتصادية قبل جائحة COVID-19 وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في 2020.

واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أخر إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.

المصدر: RT+ وسائل إعلام لبنانية

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