 
مباشر

ولي العهد الأردني ينشر صورة تاريخية للعائلة الملكية ويعلق عليها

أخبار العالم العربي

ولي العهد الأردني ينشر صورة تاريخية للعائلة الملكية ويعلق عليها
instagram
ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5ov

نشر ولي العهد الأردني، اليوم الأحد صورة جمع فيها الملك عبدالله الأول والملك طلال بن عبدالله، والملك الحسين بن طلال، والملك عبدالله الثاني، بمناسبة مئوية تأسيس الدولة.

إقرأ المزيد
كاتب أردني: الأمير حمزة اشترط تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية
كاتب أردني: الأمير حمزة اشترط تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية

وعلق ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، على الصورة عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام": "من عبدالله المؤسس إلى عبدالله المعزز، خط الأردن قصة وطن عظيم، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا الوطن...".

وأضاف ولي العهد "وفي اليوم الأول من عبور المئوية الثانية، نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي".

وتعتبر هذه المناسبة الوطنية التاريخية الحدث الأكبر والأكثر تأثيرا في مسيرة الأردن.

ويحتفل الأردنيون اليوم بذكرى مئوية تأسيس الدولة، كإنجاز وطني كبير، بعد مرور 100 عام على تأسيسها، والذي كان بتاريخ 11 أبريل من عام 1921 وهو التاريخ الذي شكل فيه الأمير عبدالله الأول، أول حكومة لإمارة شرق الأردن، حيث يحيي الأردنيون المناسبة وسط احتفالات وفعاليات تراعي الأوضاع الوبائية التي تمر بها المملكة.

وتزينت شوارع العاصمة عمان بآلاف الأعلام والدروع المعدنية التي تحمل علم الأردن على التقاطعات والميادين، كما ستقام سلسلة احتفالات في عمان والمحافظات، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

المصدر: عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا