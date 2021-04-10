سوريا.. مظاهرة في بلدة سلوك ضد مجموعات سورية تحظى بدعم تركي

خرج العشرات من أهالي بلدة سلوك في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا بمظاهرة حاشدة، طالبوا فيها بتشكيل مجلس محلي للبلدة يكون مستقلا عن مدينة تل أبيض.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بسوء الأوضاع المعيشية للبلدة، مشددين على ضرورة خروج كافة العناصر المهجرة من مدن سورية أخرى من بلدتهم.

وتخضع البلدة لسيطرة مجموعات سورية تحظى بدعم تركي، وتدير شؤونها، حيث تقع البلدة ضمن نطاق المناطق التي تعرف بمناطق "عملية نبع السلام" التي أطلقتها تركيا بمساندة الفصائل المسلحة المعارضة في سوريا، وأكدت أنقرة أن الهدف منها "خلق منطقة آمنة" على الحدود السورية التركية.

المصدر: RT