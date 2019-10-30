أكد مصدر مقرب من "الجيش السوري الحر" تلقيه أوامر من تركيا بإخلاء عدد من القرى في منطقة تل أبيض شمال شرق سوريا، على طريق إم – 4 الدولي، وتسليمها للشرطة العسكرية الروسية.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش التركي طلب اليوم الأربعاء، من فصائل الجيش السوري الحر الانسحاب من 11 قرية تابعة لناحية عين عيسى بمنطقة تل أبيض تقع على طريق إم- 4 الدولي وتسليمها للشرطة العسكرية الروسية"​​​.

وأضاف أن الجيش التركي أبلغ الفصائل بأن هذه القرى غير مشمولة بخطة المنطقة الآمنة التي حددت بموجب الاتفاق الموقع بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال مباحثاتهما في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 أكتوبر الحالي، ونص على محاصرة منطقة عمليات "نبع السلام" التركية بين رأس العين وتل أبيض.

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ومن المقرر، بموجب الاتفاق الروسي التركي حول تسوية الوضع في شمال شرق سوريا، أن تبدأ الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري دوريات مشتركة في مناطق تقع خارج نطاق "نبع السلام" غربا وشرقا بعد خروج "وحدات حماية الشعب" الكردية منها.

ويفترض أن تسلم تركيا السيطرة على تلك المنطقة الآمنة المحدودة لفصائل "الجيش الحر" المتحالفة معها.

المصدر: سبوتنيك