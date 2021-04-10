قادة الإمارات ينشرون فيديوهات تعرض مسيرة العلاقات مع الأردن في الذكرى 100 لتأسيس المملكة الهاشمية

هنأ شيوخ وحكام الإمارات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وشعبه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة، متمنين للأردن دوام التقدم والازدهار.

وكتب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر": "أبارك لأخي الملك عبد الله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف: "أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية، وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقا لمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام والأردن بخير".

كما ضمن ولي عهد أبو ظبي التغريدة بفيديو أظهر بداية العلاقات بين البلدين منذ عهد الراحلين العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم الإمارات.

أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية .. أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار..وكل عام والأردن بخير. pic.twitter.com/oE8nUrg8uD — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 10, 2021

بدوره قدم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تهنئته للشعب الأردني والملك عبد الله الثاني وكتب على "تويتر": "في مئوية الأردن الشقيق.. نبارك لشعب النشامى ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية.. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقا عربيا صامدا بحكمة قيادته والتفاف شعبه.. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها.. وأدام الأخوة والمحبة بين شعبينا".

وضمن حاكم دبي تغريدته بفيديو أبرز أهم مراحل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها على مدى 50 عاما.

في مئوية الأردن الشقيق .. نبارك لشعب النشامي ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية .. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة .. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه .. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها .. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا .. pic.twitter.com/498GkFj2ys — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

المصدر: وكالات إماراتية