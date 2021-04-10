بوغدانوف يبحث مع كوبيش خارطة الطريق للتسوية في ليبيا

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سير التسوية الليبية.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن المحادثات بين الجانبين ركزت "على القضايا المتعلقة بتنفيذ القيادة الانتقالية الجديدة لخارطة الطريق الخاصة بالتسوية، والتي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020".

وأشار البيان إلى أهمية "مواصلة تنسيق الجهود الدولية، في ظل دور الأمم المتحدة الرئيسي، لصالح إعادة الوضع في ليبيا إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن على أساس مبادئ احترام وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها".

وأشار البيان إلى أن موسكو جددت تمسكها الثابت بحل المشكلات التي تواجهها ليبيا "عبر بناء حوار ليبي شامل بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد".

وفي وقت سابق جرت في العاصمة الليبية طرابلس مراسم رسمية لتسليم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج صلاحياته للمجلس الرئاسي الانتقالي والحكومة الليبية الجديدة.

المصدر: RT