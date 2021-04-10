الإماراتية نور المطروشي المرشحة لتكون أول رائدة فضاء عربية

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد بينهما أول رائدة فضاء عربية هي نور المطروشي، وهي من مواليد الإمارات.

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نور المطروشي من مواليد الإمارات عام 1993، تحمل بكالوريس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات.

وتعمل مهندسة في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وتملك 5 سنوات من الخبرة.

والمطروشي شغلت منصب نائب رئيس الشباب 3 سنوات متتالية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وهي عضو في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

وتمتلك المطروشي سجلا واسعا في الأعمال التطوعية والتميز في المجال العلمي، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011.

وشغفها في عالم الفضاء بدأ منذ الصغر إذ كانت تستمتع بالذهاب إلى الفعاليات الخاصة بمشاهدة النجوم

وشعارها في الحياة " أفعل ما يجعلك سعيد".

وكان حاكم دبي، نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت كتب فيها: "نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهما أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا... تم اختيارهما من بين أكثر من 4000 متقدم.. وسيبدأ تدريبهما قريبا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهما.. ونعول عليهما لرفع اسم الإمارات في السماء".

المصدر: RT