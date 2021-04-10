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تقرير يكشف عرضا إثيوبيا على السودان بشأن سد النهضة

أخبار العالم العربي

تقرير يكشف عرضا إثيوبيا على السودان بشأن سد النهضة
Reuters Tiksa Negeri
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أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الحكومة الإثيوبية وجهت إلى الخرطوم اقتراحا جديدا بشأن سد النهضة.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن أديس أبابا عرضت على الخرطوم فجر اليوم السبت إطلاعها على تفاصيل ملء سد النهضة المزمع في يوليو وأغسطس، دون اتفاق قانوني ملزم.

وأشار تقرير الصحيفة إلى ثبوت موقف الخرطوم القاضي بضرورة تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم حصرا، ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها تعليقا على المبادرة الأخيرة إن هذه الخطوة الإثيوبية جاءت على ما يبدو لرفع الضغط السوداني والإقليمي والدولي.

وتابع المصادر: "لكن صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لأراضي الفشقة.. من المهم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى".

المصدر: السوداني

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