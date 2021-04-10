اتهام ناشطة مغربية بـ"إهانة" الشرطة

وجهت لناشطة مغربية تهمة "إهانة" الشرطة، حيث ادعت اعتداء عناصر الأمن عليها جنسيا خلال تظاهرة للأساتذة المتعاقدين للمطالبة بدمجهم في القطاع العام في مارس الماضي.

وأوقفت نزهة مجدي مع محتجين آخرين خلال تظاهرة شارك فيها بضعة مئات، وبعد توقيفها ليومين، وجهت لها الخميس مع 19 موقوفا آخرين تهم "خرق حالة الطوارئ الصحية" و"التجمهر غير المسلح بغير رخصة" و"إهانة القوة العامة بأقوال قصد المس من شرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، وفق ما أفادت محاميتها سعاد البراهمة.

ونزهة مجدي هي الوحيدة بين الموقوفين التي وجهت لها تهمة "إهانة هيئة منظمة".

وكانت مجدي قد صرحت لوسائل إعلام محلية بأنها تعرضت على غرار متظاهرات أخريات إلى "التحرش الجنسي" و"ملامسة منطقة حساسة في جسدها" من عناصر أمن خلال تظاهرة.

وأفادت المحامية سعاد البراهمة بأن "نزهة مجدي تجرأت على التحدث علنا ضد العنف الجنسي وعوض حمايتها تجد نفسها أمام اتهامات لا أساس لها"، وأوضحت أنه ينتظر عقد المحاكمة في الرباط في 20 مايو.

ووظف نحو 85 ألف أستاذ اعتبارا من عام 2016 بعقود مؤقتة، وبدء المتعاقدون عام 2019 إضرابا طويلا ونظموا تظاهرات حاشدة جرى أغلبها دون حوادث، وفي الأخير تقرر دمجهم في مديريات التعليم الجهوية بعقود دائمة، لكنهم أطلقوا بداية 2021 سلسلة إضرابات جديدة واحتجاجات استنكارا لـ"وضعهم الهش"، ويطالبون بدمجهم في الوزارة لتحقيق الأمن الوظيفي.

المصدر: أ ف ب