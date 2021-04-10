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الأردن: 26% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض المرض

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الأردن: 26% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض المرض
Reuters MUHAMMAD HAMED
الإجراءات الوقائية في الأردن - أرشيف
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أكد مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل أن هناك نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهر بصورة خفيفة.

وقال في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن "نحو 26% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة".

وأشار، إلى أنه "لم تسجل حالات إنفلونزا ورشح هذا العام نتيجة ارتفاع عدد المطاعيم المضادة وزيادة الالتزام بالوقاية الصحية، وانتشار فيروس كورونا".

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 659 ألف إصابة، و7646 حالة وفاة.

المصدر: "عمون"

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