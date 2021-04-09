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داخل محل لبيع الخضار.. إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي وعائلته تطلب مساعدة فورية لعلاجه - فيديو

أخبار العالم العربي

داخل محل لبيع الخضار.. إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي وعائلته تطلب مساعدة فورية لعلاجه - فيديو
Reuters
الجنود الإسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية - أرشيف
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أصيب الطفل الفلسطيني عز الدين نضال البطش البالغ 13 عاما برصاصة مطاطية في عينه اليمنى أطلقها الجنود الإسرائيليون، وذلك خلال تواجده داخل محل لبيع الخضار وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى الخليل الحكومي، حيث نقل الطفل للعلاج، أن "الرصاصة المطاطية أصابت عينه بشكل مباشر وعرضتها لضرر كبير".

وطلبت عائلته تحويله إلى أي مستشفى لعلاج عينه، قبل أن يفقدها.

واندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية حيث قام عدد من الشبان برشق الجنود الإسرائيليين المتمركزين على مدخل شارع "الشهداء"، فرد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي.

وأظهرت كاميرا للمراقبة لحظة إصابة الطفل البطش بعينه.

المصدر: RT

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