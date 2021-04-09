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إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها بـ"لن تمنعنا قوة من بناء سد النهضة" (صورة)

أخبار العالم العربي

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها بـ
Reuters
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أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية إطلاق حملة عالمية على تويتر لدعم سد النهضة الإثيوبي تحت شعار: "لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه!".  

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها بـ
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وقالت الوكالة الإثيوبية أن الهدف من الحملة هو السماح للعالم بفهم حقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السد من أجل تحسين حياة مواطنيها، حيث أعربت إثيوبيا عن موقفها القوي المتمثل في أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل.

وجاءت الحملة الإثيوبية، بعدما أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أن "صوت مصر وصل للعالم، حيث أعد المصريون 7 فيديوهات عن أحقية مصر في مياه النيل ضد السد الإثيوبي".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

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