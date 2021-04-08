تركي آل الشيخ يدعو السعوديين إلى تلقي اللقاح بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

حث رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ مواطنيه على المسارعة بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد.

وكتب آل الشيخ في تغريدة على "تويتر": "تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. أرجوكم.. نريد العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت.. انتبهوا من التجمعات والمناسبات.. وسارعوا بأخذ اللقاح.. إلا إذا رغبتكم العيد بالنت وعلى التلفزيون".

تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية ... ارجوكم ... نريد العوده الى الحياة الطبيعيه بأسرع وقت ... انتبهو من التجمعات والمناسبات ... وسارعو بأخذ اللقاح ... الا اذا رغبتكم العيد بالنت وعلى التلفزيون ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 8, 2021



وأعلنت وزارة الصحة السعودية الخميس، أن إصابات فيروس كورونا سجلت 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس الماضي، فيما سجلت 9 حالات وفاة.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن "هنالك مجموعة جديدة من اللقاحات وصلت إلى السعودية تخضع للدراسة والتقييم، وسيتم الإعلان عن اعتمادها قريبا".

وسجلت السعودية إجمالي إصابات بكورونا بلغ حوالي 396 ألف حالة، و6728 وفاة بالفيروس.

المصدر: "مصراوي"