مصر.. تفاصيل مثيرة عن قصة وسم "يوميات خ م" الذي تصدر "تويتر" لفضح دكتور خائن

تداول رواد "تويتر" وسم "يوميات خ م" لفضح دكتور في المنصورة خان زوجته، والذي حسب الروايات يخدع الكثيرات باسم الحب، مما حملهن على فضحه عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن هاشتاغ "يوميات خ م" يتعلق بفتاة تدعى رهف تاج الدين خبيرة تجميل، تعرضت لخداع من طبيب المنصورة الذي أخفى زواجه الأول، وعقد قرانه على أخرى، بينما تقدم لخطبتها بشكل رسمي في الوقت ذاته.

وقررت رهف مشاركة قصتها عبر حساباتها الشخصية، محذرة الفتيات من الاتجار بمشاعرهن، ومعبرة عن صدمتها مما تعرضت له، وكتبت في نهاية المنشور "#يوميات_خ_م" اختصار لأول حرفين من اسم الطبيب المقصود.

وتفاعل مع هاشتاغ "#يوميات_خ_م" عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وأصبح في الأكثر تداولا خلال ساعات قليلة، لدعم ومساندة الفتاة وفضح الطبيب ونشر قصته على نطاق واسع.

وغردت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها على "تويتر"، موضحة لجمهورها قصته: "الأستاذ البجح، متجوز ومراته حامل وكاتب كتابه على واحده تانية وخاطب التالته ومصاحب الرابعة، ده أنت مش هتزعل عادى".

وتابعت في تغريدة أخرى: "انت هتزعل جامد".

الاستاذ البجح...متجوز و مراته حامل و كاتب كتابه على واحده تانيه و خاطب التلته و مصاحب الرابعه....

ده انت مش هتزعل عادى #يوميات_خ_م — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) April 7, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية