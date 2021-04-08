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الزراعة المصرية تنفي توقف تصدير البطاطا إلى روسيا

أخبار العالم العربي

الزراعة المصرية تنفي توقف تصدير البطاطا إلى روسيا
Reuters
بطاطا
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أصدرت وزارة الزراعة المصرية يوم الخميس بيانا نفت فيه ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن توقف تصدير البطاطا المصرية إلى روسيا.

وذكرت الوزارة أن صادرات مصر من محصول البطاطا خلال الموسم 2020 - 2021 وحتى الآن بلغت 386572 طنا.

وأشارت إلى أن صادرات مصر لروسيا من البطاطا تضاعفت هذا العام وبلغت حوالي 119288 طنا حتى الآن.

وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي تستورد حوالي 144620 طنا، فيما تستورد الدول العربية 114991 طنا.

وقالت إن بعض المواقع الأجنبية ادعت كذبا توقف تصدير البطاطا المصرية لروسيا ونقلت عنها بعض المواقع العربية تلك المعلومات، علما أن روسيا استوردت من مصر هذا العام ضعف الكمية التي استوردتها العام الماضي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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