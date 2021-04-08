أمير مكة يتوج عادل الجبير بجائزة "الاعتدال"

توج أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، بجائزة "الاعتدال" في دورتها الرابعة.

وشكر الوزير الجبير خلال كلمته في الحفل الذي أقيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة مساء أمس، الأمير خالد الفيصل ومعهد "الاعتدال" على الجائزة واعتبرها "جائزة لسياسة المملكة ودورها الكبير في نشر الاعتدال".

الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يُكرم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير @AdelAljubeir بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة @PKhalidIMpic.twitter.com/gC4taw0n2D — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 8, 2021

وبين الوزير الجبير أن "المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، وحتى الوقت الحاضر، عملت على خلق السلام ونشر التسامح"، مؤكدا أن "الاعتدال هو الإسلام والرحمة ونبذ الكراهية ونشر الأمن والاستقرار وهذا ديدن هذه البلاد عبر التاريخ".

وأكد أن "المملكة تبنت مبادرات ومراكز للحوار ونشر التسامح والتقارب بين الحضارات".

المصدر: وزارة الخارجية السعودية