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السودان يرد على تصريحات إثيوبيا حول رفض مشاركة جنوب إفريقيا في مفاوضات سد النهضة

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السودان يرد على تصريحات إثيوبيا حول رفض مشاركة جنوب إفريقيا في مفاوضات سد النهضة
Reuters
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نفت وزارة الخارجية السودانية ادعاءات إثيوبيا حول رفض مصر والسودان مشاركة جنوب إفريقيا في مفاوضات سد النهضة.

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وقالت الخارجية السودانية في بيان أصدرته: "حرصنا بصورة ثابتة وحثيثة على الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يرضي جميع الأطراف ويحفظ مصالحها بما في ذلك حق إثيوبيا في التنمية".

وتابعت: "السودان ومصر رحبا بمقترح إشراك جنوب أفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، وليس صحيحا ما ذكرته إثيوبيا بشأن رفضهما ذلك".

وأضافت: "أبدينا ملاحظات حول منهجية التفاوض وفي ظل تعنت إثيوبيا قررنا عدم استئناف المفاوضات وقدمنا مقترحا بمنح دور أكبر للخبراء".

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى قد اتهمت إثيوبيا بزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة عدم ثقتها في الجانب الإثيوبي.

المصدر: المصري اليوم

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