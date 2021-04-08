السودان.. مطالب لوضع رؤية واضحة للعلاقات مع مصر

دعا رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، مني أركو مناوي، المثقفين والكتاب وأهل الرأي والمفكرين إلى ضرورة وضع قراءة ورؤية واضحة تبني عليها علاقات السودان ومصر.

وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن المشاكل والاساءات التي تجري في فضاء الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بين شعبي البلدين، مناشدا المؤرخين والباحثين والمفكرين تناسي الخلافات السياسية والعمل على تعزيز مصالح الدولتين، وقراءة ما يطلبه مستقبلهما عبر دراسات وبحوث.

وطالب مناوي خلال مخاطبته ملتقى (العلاقات السودانية المصرية: الحاضر والمستقبل) باتحاد المصارف السوداني، كلا الدولتين بالمحافظة على علاقاتهما وإيجاد طرق لتفعيل المصالح المشتركة بينهما.

وأكد على "أهمية تطوير وتعزيز العلاقات السودانية المصرية، لما لهما من علاقات تاريخية وأزلية"، وقال: "علاقات البلدين ينبغي أن لا تكون رهينة للسياسات والأنظمة وإنما تترك للشعبين لما لهما من علاقات متجذرة في عمق التاريخ".

من جهته، أكد مدير مركز الحوار للدراسات والتدريب أحمد المبارك محمد، أن "الهدف من إقامة هذا الملتقى هو البحث عن كيفية تطوير العلاقات بين السودان ومصر في المجالات كافة، لجهة أن شعبيهما شعب واحد تربطهما علاقات دم ورحم"، مبينا أن "المركز درج على إقامة مثل هذه الملتقيات لإيجاد رؤية علمية للتعاطي من كل قضايا الوطن".

وسيقدم خلال الملتقى عدد من الأوراق العلمية، "تضم ورقة حول اتفاقية التكامل بين السودان ومصر مالها وما عليها، وأخرى حول ملامح العلاقات الثقافية بين البلدين، وورقة ثالثة حول العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم والقاهرة".

المصدر: "سونا"