نيبينزيا: روسيا تحشد الجهود الدولية لإزالة الألغام في سوريا

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تبذل قصارى جهدها لخلق عالم خال من الألغام، وجعل إزالة الألغام في سوريا إحدى أولوياتها.

وقال: "هذا الأمر ضروري لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وإعادة اللاجئين إلى بلادهم".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأنه في الأعوام 2016-2017، نفذت القوات الهندسية الروسية عمليات إزالة الألغام في مدينتي حلب ودير الزور، ومدينة تدمر.. نواصل مساعدة السوريين بنشاط في إزالة الألغام والمتفجرات من المناطق المحررة من الإرهابيين والمتطرفين".

وتابع: "طهر العسكريون الروس أكثر من 6.5 ألف هكتار من الأراضي السورية، وأكثر من 17 ألف موقع، وفككوا أكثر من 105 آلاف عبوة متفجرة".

وشدد على أن "روسيا تحشد الجهود الدولية ذات الصلة للقضاء على تهديد الألغام في سوريا"، منوها بالدور المهم لخدمة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام.

ودعا نيبينزيا الدول إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر الدولي الرابع المقبل، حول إزالة الألغام والعبوات الناسفة، والذي من المقرر عقده في الفترة من 25 إلى 28 مايو المقبل في العاصمة موسكو.

المصدر: "تاس"