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بدعوة من السيسي.. قيس سعيد ينطلق غدا في أول زيارة له إلى مصر

أخبار العالم العربي

بدعوة من السيسي.. قيس سعيد ينطلق غدا في أول زيارة له إلى مصر
الرئاسة التونسية @Presidence.tn
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يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد غدا الجمعة أول زيارة له إلى مصر، وذلك بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس إن هذه الزيارة ستستمر حتى 11 أبريل.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة "تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

المصدر: الرئاسة التونسية

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