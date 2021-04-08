الكويت.. إحالة شركة كبرى على علاقة بشبكة إيرانية للنيابة العامة بتهمة غسل أموال

أحال جهاز أمن الدولة في الكويت، شركة كبرى إلى النيابة العامة، بتهمة غسل الأموال، بعد الكشف عن وجود علاقة لها وتعاملات مالية مع "شبكة فؤاد الإيراني" والتي تم ضبطها منتصف 2020.

وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس" الكويتية، إنه "خلال تحقيق رجال المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها، تم التوصل إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني فؤاد صالحي".

وعلى إثر هذه التحقيقات تم استدعاء كبار المسؤولين في الشركة وهم مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان)، والتحقيق معهم لمدة أسبوع، حيث توصلت المباحث إلى أن "التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية".

كما باشرت النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي الشركة الذين تم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية.

وأفاد المصدر بأنه تم تحديد يوم 28 من الشهر الجاري لبدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة.

يذكر أنه تم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف يوليو الماضي، بعد مداهمة "شاليه" بمنطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد صالحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار).

المصدر: "القبس"