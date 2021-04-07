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الحشد الشعبي: سنقطع يد كل من يحاول انتحال صفتنا

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي: سنقطع يد كل من يحاول انتحال صفتنا
Twitter@teamsmediawar
شعار الحشد الشعبي العراقي
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة "ادعت" الانتماء لها، فيما هددت بـ"قطع يد" من يحاول ذلك.

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "مجموعة تدعي الانتماء للحشد الشعبي قامت بدخول دائرة التعويضات في مدينة الموصل، وأحدثت شجارا وفوضى داخل المبنى". 

وأضافت أن "مديرية أمن الحشد الشعبي قبضت على المجموعة والتحقيقات جارية لغاية الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا". 

وتابعت: "نطمئن المواطنين الكرام بأننا سنقطع يد كل من يحاول انتحال صفة الحشد وتشويه سمعته، بالأخص داخل المدن المحررة حيث يقوم أبناؤنا بتقديم خدمات مدنية كبيرة لأهل تلك المناطق".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى شمالي العراق، بأن اشتباكا حدث بين أمن الحشد الشعبي وفصيل مسلح داخل دائرة حكومية في المحافظة.

المصدر: RT

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