اشتباك بين أمن الحشد الشعبي وفصيل مسلح في دائرة حكومية بشمال العراق (فيديو)

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بشمال العراق، اليوم الأربعاء، بأن اشتباكا حدث بين أمن الحشد الشعبي وفصيل مسلح داخل دائرة حكومية في المحافظة.

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وقال المصدر لـRT، إن "مجموعة تنتمي لحركة "عصائب أهل الحق" اشتبكت مع قوة من أمن الحشد الشعبي داخل دائرة التعويضات في مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)".

وأضاف، أن "السبب يعود لشجار حدث بين منتسبين في العصائب وموظفين ليتدخل عناصر من أمن الحشد، وعلى إثر ذلك حدث الاشتباك بالسلاح".

وأشار المصدر إلى "جرح مجموعة مدنيين ومنتسبين من العصائب وأمن الحشد، وهؤلاء يقدر عددهم بخمسة أشخاص".

المصدر: RT