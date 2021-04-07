سعيّد لملك الأردن: نتمنى لكم دوام الأمن بعد الأحداث الأخيرة

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني أعرب له فيها عن "خالص التمنيات له وللشعب الأردني بدوام الأمن بعد الأحداث الأخيرة".

وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد "جدد الإعراب عن عزمه الراسخ على مزيد توثيق وشائج الأخوة وتعزيز روابط التعاون المتميزة والعريقة بين تونس والأردن لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان أن "الملك عبد الله الثاني أعرب من جانبه عن امتنانه لهذه المكالمة، وأبدى حرصه على تطوير العلاقات الثنائية. كما أعرب عن استعداده لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لزيارة تونس حال تحسن الأوضاع الوبائية التي تجتاح العالم بسبب وباء كوفيد-19".

واندلعت أزمة في الأردن بعد اتهام ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد.

وفي وقت سابق، أفادت حكومة الأردن بأن الأمير وشخصيات أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة، تم على إثرها اعتقال عدد من الأشخاص، ووضع الأمير قيد الإقامة الجبرية.

من جهته، اعتبر الأمير حمزة اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، مكالمة هاتفية مع أخيه الملك الأردني عبد الله الثاني... Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mercredi 7 avril 2021

المصدر: RT