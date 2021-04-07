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فرنسا: سنتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان

أخبار العالم العربي

فرنسا: سنتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان
Reuters
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".

وشدد لودريان على أن "الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين"، معتبرا أن "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة".

وقال إن "التعامي الذي يمارسه المسؤولون اللبنانيون ورفضهم الاتفاق على تشكيل الحكومة هو جريمة"، مشيرا إلى أنه "بحال لم يتحمل بعض المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم.. ستتحمل فرنسا مسؤوليتها".

المصدر: "صوت بيروت" + RT

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