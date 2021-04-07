فرنسا: سنتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".

وشدد لودريان على أن "الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين"، معتبرا أن "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة".

.@JY_LeDrian: "Les forces politiques libanaises refusent de s'entendre. Leur aveuglement est un crime de non assistance à pays en danger, et pourtant des engagements avaient été pris"#QAGpic.twitter.com/USsyRttpFD — Public Sénat (@publicsenat) April 7, 2021

وقال إن "التعامي الذي يمارسه المسؤولون اللبنانيون ورفضهم الاتفاق على تشكيل الحكومة هو جريمة"، مشيرا إلى أنه "بحال لم يتحمل بعض المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم.. ستتحمل فرنسا مسؤوليتها".

المصدر: "صوت بيروت" + RT