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لبنان..36 وفاة و2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

لبنان..36 وفاة و2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED AZAKIR
التعطيم ضد فيروس كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 36 وفاة و2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6479، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 482798.

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وكان مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، فراس أبيض، قد حذر من أن انتشار سلالات أكثر عدوى لفيروس كورونا في البلاد، سوف تؤدي إلى تدهور الوضع الصحي بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

 

المصدر: RT

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