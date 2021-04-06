 
مباشر
عاجل
مصادر إعلامية: تعرض سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر

الكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بـ"الناجحتين"

أخبار العالم العربي

الكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بـ
Facebook@IraqiPMO
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4iv

وصف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارتيه إلى السعودية والإمارات بـ"الناجحتين بكل المعايير".

إقرأ المزيد
الإمارات مستعدة لمساعدة العراق في قطاع الموانئ
الإمارات مستعدة لمساعدة العراق في قطاع الموانئ

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "الزيارتين الأخيرتين إلى المملكة العربية السعودية والإمارات كانتا ناجحتين بكل المعايير، وحفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل أن الإخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخه وإرثه وعمقه". 

وأضاف رئيس الحكومة أن" الزيارتين كانتا بغاية الأهمية ولمسنا رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريبا على الأخوة العرب بتاريخهم وأصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح إلى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي".

 

إقرأ المزيد
تأسيس صندوق عراقي سعودي برأس مال قدره 3 مليارات دولار
تأسيس صندوق عراقي سعودي برأس مال قدره 3 مليارات دولار

وزار رئيس الحكومة العراقية خلال الأيام الأخيرة السعودية والرياض والتقى بقيادات البلدين.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا