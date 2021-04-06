 
مباشر
عاجل
ممثل إيران: نرفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموالنا المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم

إعفاء بعض شرائح القادمين إلى سوريا من تصريف 100 دولار على حدودها

أخبار العالم العربي

إعفاء بعض شرائح القادمين إلى سوريا من تصريف 100 دولار على حدودها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4he

قررت الحكومة السورية إعفاء عدد من القادمين إلى البلاد من واجب تصريف المئة دولار، وهو الإجراء المفروض على السوريين العائدين من الخارج قبل دخولهم بلادهم.  

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن قرار الإعفاء الذي أقره المجلس في اجتماعه اليوم، يشمل: "المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والركب الطائر (طاقم الطيران) وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار"

إقرأ المزيد
سوريا.. قرار جديد يطبق على المواطنين عند عودتهم إلى البلاد
سوريا.. قرار جديد يطبق على المواطنين عند عودتهم إلى البلاد

وكانت الحكومة أصدرت في يوليو الماضي قرارا ألزمت بموجبه السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها (بالسعر الرسمي المحدد في نشرة المصرف المركزي) عند دخولهم الأراضي السورية.

يذكر أن سعر المركزي يقل عن السعر الحقيقي في السوق السوداء بنحو النصف.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا