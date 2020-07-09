سوريا.. قرار جديد يطبق على المواطنين عند عودتهم إلى البلاد

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، قرارا، ألزم بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها عند دخولهم الأراضي السورية.

وسيتم تحديد سعر الصرف بناء على نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وفقا لما نقلته "الوطن" اليوم الخميس.

وأعفى القرار من التصريف، المواطنون السوريون ومن في حكمهم، الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وأيضا سائقو الشاحنات والسيارات العامة.

ويبدأ تطبيق القرار الصادر أمس، من الشهر القادم، وقد جاء بناءا على اقتراح وزارة المالية السورية، وما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي.

المصدر: "الوطن"