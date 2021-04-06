تطورات جديدة في واقعة النسر المعكوس على علم مصر

أعلنت وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية بمصر صفاء الشريف، أن المخطئ في واقعة وضع النسر بشكل معكوس على العلم المصري سيحاسب.

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وأضافت صفاء الشريف في تصريحات لموقع "الوطن سبورت"، أن الواقعة لن تمر بدون محاسبة للمخطئ، وخلال الجولة التفقدية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لاستاد الإسكندرية أمس، وجهت محمد عبدالرازق، مدير الاستاد، بضرورة تحديد المسؤول عن هذا الخطأ، حتى يحاسب على هذا التقصير الكبير.

وتابعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية: "وجهت محمود عبدالرازق، مدير ستاد الإسكندرية، بأنه عند تعليق علم مصر أو أي دولة أخرى، يجب أن تكون هناك مراجعة دقيقة قبل الانتهاء من عملية التعليق لكي لا يتكرر هذا الخطأ".

وكانت قد شهدت زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لاستاد الإسكندرية، واقعة غريبة، تمثلت في وضع النسر بشكل معكوس على العلم المصري الموجود داخل قاعة المؤتمرات الصحفية.

المصدر: الوطن