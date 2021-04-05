بسبب النسر المعكوس على العلم المصري.. البرلمان يتوعد هيئة استاد الإسكندرية

شهدت زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لاستاد الإسكندرية، واقعة غريبة، تمثلت في وضع النسر بشكل معكوس على العلم المصري الموجود داخل قاعة المؤتمرات الصحفية.

وكشف النائب خالد بدوي، عضو اللجنة عن وضع النسر الموجود على علم مصر بشكل معكوس.

وطالب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب من رئيس هيئة الاستاد سرعة استبدال العلم بعلم آخر، مؤكدا أن "وضعية النسر على العلم خطأ واتجاه الرأس جهة اليمين ليست صحيحة.. ويجب تدارك الأمر".

وكانت اللجنة تفقدت عددا من المنشآت داخل استاد الاسكندرية، منها الصالة المغطاة التي توقفت الأعمال بها منذ عام وهو ما رفع تكلفة ميزانياتها من 50 مليون جنيه إلى 80 مليون وهو الأمر الذي اعتبره رئيس اللجنة إهدارا للمال العام ويستوجب المحاسبة.

وشدد رئيس لجنة الشباب على أن ستاد الاسكندرية من أفضل استادات مصر وإفريقيا، متعهدا بالعمل على إدراج مبلغ الـ80 مليون جنيه التي تحتاجهم الصالة المغطاة في الموازنة الجديدة.

ناصر حاتم

المصدر: RT