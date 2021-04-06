رئيس هيئة قناة السويس يعلن تفاصيل حول الصندوق الأسود للسفينة البنمية

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، أن العمل جار على قدم وساق لتفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية "إيفر جيفن" التي جنحت بقناة السويس.

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وأوضح خلال تطعيم المرشدين في قناة السويس بلقاح كورونا، أنه سيتم تفريغ الصندوق الأسود للسفينة من أجل الوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف أن جنوح السفينة البنمية بقناة السويس لمدة ستة أيام قد أدى لخسائر مبدئية قدرت بحوالي مليار دولار.

وأضاف أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميا.

وقال أسامة ربيع إن توسعة الجزء الجنوبي من الممر المائي، الذي علقت به سفينة الحاويات إيفر جيفن، قيد البحث.

وأضاف أن الهيئة تبحث أيضا شراء أنواع من الرافعات يمكنها تفريغ شحنات على ارتفاعات تصل إلى 250 مترا من أجل مثل هذه الطوارئ.

وقال ربيع "احنا إجراءاتنا سليمة وموجودة، احنا بنزود بس في تحسين الخدمة".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن السفينة إيفر جيفن ستبقى في منطقة البحيرات المرة ليومين آخرين أو ثلاثة إلى أن تنتهي هيئة القناة من التحقيقات.

المصدر: الأهرام