الجيش الإسرائيلي يعتقل مرشحا للانتخابات التشريعية الفلسطينية

اعتقل الجيش الإسرائيلي مرشحا فلسطينيا على قائمة "القدس موعدنا"، من بيت لحم، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت القيادي في حماس، حسن الورديان، وهو أحد المرشحين على قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، بعد اقتحام منزله في بيت لحم، فجر اليوم.

وتعرض الورديان، مع نجليه، لعدة اعتقالات سابقا من قبل القوات الإسرائيلية، وقد أمضى سنوات في السجون.

المصدر: وكالات