مصر..47 وفاة و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 47 وفاة و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12210، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 205732.

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الصحة: تسجيل 767 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة pic.twitter.com/kmysQIqaBP — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 5, 2021

وقد أعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 40 وفاة و709 إصابات بالفيروس.

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين أعلن أن بلاده تشهد اشتدادا للموجة الثالثة لفيروس كورونا بزيادة عدد الإصابات.

المصدر: RT