مصر تعلن عن اشتداد الموجة الثالثة لفيروس كورونا

أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية، أن بلاده تشهد اشتدادا للموجة الثالثة لفيروس كورونا بزيادة عدد الإصابات.

وفي تصريح له، قال تاج الدين إن "تأمين الصناعات الدوائية في مصر تسد احتياجات المواطنين من الأدوية"، موضحا أن أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية توطين صناعة الأدوية.

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وأضاف أن "الفترة المقبلة تشهد تطورا وطفرة في صناعات أدوية لم تكن متاحة من قبل".

وأشار إلى أن مصر تشهد تصاعدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا ناجمة عن الموجة الثالثة في البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد فرق جوهري في أعراض الإصابة بكورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT