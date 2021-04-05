انفجاران جديدان يستهدفان "رتلين" جنوبي العراق 

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، عن تعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي إلى هجومين جنوبي البلاد، دون أن تحدد هوية العجلتين المستهدفتين.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على عجلة ضمن رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية".

وأضافت، أن "الانفجار لم يتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة".

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وأشارت الخلية إلى أن "عبوة ناسفة أخرى انفجرت ظهر اليوم على عجلة تابعة لرتل آخر في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة المحافظة، دون أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة أيضا".

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

المصدر: RT