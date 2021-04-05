 
مباشر

مصر.. رامز جلال يظهر بشكل غريب ويكشف عن الصورة الأولى لبرنامجه الجديد في رمضان

أخبار العالم العربي

مصر.. رامز جلال يظهر بشكل غريب ويكشف عن الصورة الأولى لبرنامجه الجديد في رمضان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q48f

شارك الفنان المصري، رامز جلال، متابعيه بصورة جديدة أثناء إعلانه عن برنامجه الجديد "رامز مريض نفسي"، الذي سيذاع في رمضان القادم 2021.

مصر.. رامز جلال يظهر بشكل غريب ويكشف عن الصورة الأولى لبرنامجه الجديد في رمضان
إقرأ المزيد
مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد
مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد

وعلق على الصورة قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر قريبا ان شاء الله رمضان 2021".

وظهر جلال بشكل غريب في الصورة، حيث ارتدى ملابس باللون الأحمر، وظهر بشعر باللون الأحمر الناري.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا