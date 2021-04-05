مصر.. رامز جلال يظهر بشكل غريب ويكشف عن الصورة الأولى لبرنامجه الجديد في رمضان

شارك الفنان المصري، رامز جلال، متابعيه بصورة جديدة أثناء إعلانه عن برنامجه الجديد "رامز مريض نفسي"، الذي سيذاع في رمضان القادم 2021.

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وعلق على الصورة قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر قريبا ان شاء الله رمضان 2021".

وظهر جلال بشكل غريب في الصورة، حيث ارتدى ملابس باللون الأحمر، وظهر بشعر باللون الأحمر الناري.

المصدر: RT