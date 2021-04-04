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تبون: ما يحصل حاليا في ليبيا نادت به الجزائر

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تبون: ما يحصل حاليا في ليبيا نادت به الجزائر
Reuters AS
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن ما يحدث حاليا في ليبيا من انتعاش نسبي في المشهد السياسي إثر الاتفاق على حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في 10 مارس هو "ما نادت به الجزائر".

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وأضاف تبون في حديثه مع وسائل إعلام محلية، مساء الأحد، أن بلاده مستعدة لمساعدة ليبيا في المضي قدما نحو تنظيم انتخابات شاملة نهاية هذه السنة.

ولفت إلى أن "ما كانت تتمناه الجزائر تحقق بعودة الهدوء إلى ليبيا"، مشيرا إلى أن "ما حدث شيء يشرف الليبيين الأشقاء بعد إتمام إجراءات تداول السلطة بصفة سلسة واحترام متبادل".

وأشار تبون إلى أن الجزائر استجابت لطلب السلطات الليبية التدخل من أجل إصلاح أعطاب على مستوى منشآت كهربائية، مضيفا أن بلاده مستعدة أيضا لتقديم المساعدة في مجال صيانة المستشفيات وتوفير المنح الدراسية لليبيين.

المصدر: RT

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