السيسي: لدينا نية سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء في بيان للخارجية المصرية، اليوم لأحد، أن وزير الخارجية سامح شكري قام بتسليم رسالة من السيسي إلى رئيس الكونغو فيلكس تشيسيكيدي، تؤكد على "حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي".

وأكد السيسي في رسالته أن "مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة".

وتابع أن "نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة، وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم الاستقرار، يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف".

المصدر: RT