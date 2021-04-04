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زيلينسكي يصل إلى قطر في زيارة رسمية

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زيلينسكي يصل إلى قطر في زيارة رسمية
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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته يلينا - صورة أرشيفية
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وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برفقة زوجته يلينا إلى الدوحة اليوم الأحد في زيارة رسمية، حسبما أفاد مكتب الرئاسة الإعلامي.

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وفي وقت سابق قالت الرئاسة الأوكرانية إن زيلينسكي سيجري محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان تيموفي ميلوفانوف، مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني، أورد سابقا أنه خلال الزيارة سيناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والصادرات والاستثمارات المشتركة في التنقيب عن الغاز في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"

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