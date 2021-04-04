71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

سجل الأردن اليوم الأحد، 71 حالة وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 7201 حالة، فيما بلغت الإصابات 632,907 حالات.

وسجلت الوزارة أيضا 9269 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات الأردنية المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 543,761 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم إلى المستشفيات 365 حالة، فيما غادرت 376 حالة، كما أنه يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 81,945 حالة.

المصدر: "عمون"