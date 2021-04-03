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مجلس التعاون الخليجي: نقف مع قيادة الأردن وكل إجراءاتها لحفظ أمن المملكة

أخبار العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي: نقف مع قيادة الأردن وكل إجراءاتها لحفظ أمن المملكة
Reuters AHMED YOSRI
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.
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أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوفه مع قيادة الأردن وإجراءاتها لحفظ أمن المملكة على خلفية تقارير عن إحباط تحرك لزعزعة استقرار البلد.

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الجيش الأردني: طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات تستهدف أمن الأردن
الجيش الأردني: طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات تستهدف أمن الأردن

وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان أصدره مساء السبت، وقوفه "مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق".

وأشار الحجرف إلى أن "أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقا مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد".

وأكد على "دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل  لكل ما يتخذه" العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، "من قرارات وإجراءات لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق، متمنيا للأردن الشقيق دوام الأمن والاستقرار" في ظل قيادته وولي عهده الأمين.

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"واشنطن بوست": سلطات الأردن اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة تهديد الاستقرار

وفي وقت سابق من السبت أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

المصدر: RT

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