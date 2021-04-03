بعد التربية .. "التعليم العالي" السورية تعلن تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي السورية تعليق الدوام في الجامعات لأسبوعين بدءا من بعد غد الاثنين، كما أعلنت وزارة الأوقاف أن تعليمات تعليق الدوام تشمل المدارس التابعة لها.

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وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل جميع الجامعات حكومية وخاصة، إضافة إلى المعاهد.

ولم يرد ذكر للأسباب في القرار الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء، ويأتي بعد قرار مماثل أعلنته وزارة التربية وقضى بإنهاء الدوام في المدارس حتى الصف الخامس، وتعليقه من السادس وحتى الثامن (على أن يعود الطلاب لتقديم الامتحانات)، بينما تم تقليص مدة الفصل الدراسي في الصفين العاشر والثاني عشر، إذ صار الامتحان يوم 25 إبريل وينتهي في 29 منه.

وقد أعلنت وزارة الأوقاف أن التعليمات الصادرة عن وزارة التربية بخصوص تعليق الدوام "تنطبق على المدارس الشرعية ودور الأمان التابعة لوزارة الأوقاف"

المصدر: RT