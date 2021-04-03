تعليق الدوام في بعض الصفوف المدرسية السورية

قررت الحكومة السورية، تعليق الدوام في عدد من الصفوف الدراسية دون أن تعلن صراحة أن السبب متعلق بانتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة التربية السورية، إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي بدءا من بعد غد الاثنين، مع اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني ( مذاكرات + الشفهي) معيارا للنجاح أو الرسوب.

كما أعلنت تعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءا من بعد غد الاثنين، على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 إبريل 2021.

وفيما بخص الصفوف الأخرى قررت الوزارة استمرار دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في جميع فروعها وفق الخطة الدراسية على أن تجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من 25 حتى 29 إبريل 2021م

ولم تشر الوزارة إلى أن أسباب تلك الإجراءات هي انتشار فيروس كورونا، واكتفت بالقول إن تلك الإجراءات جاءت "بعد اجتماع موسع عقدته اليوم لمناقشة مدى تحقيق الكفايات والمهارات للطلاب، وأهمية المرحلة الثانوية، وصفوف الشهادات العامة".

المصدر: RT