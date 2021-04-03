سوريا.. مديرة الصحة المدرسية توضح سبب تعليق الدوام الدراسي لبعض الفصول

قالت مديرة الصحة المدرسية السورية، هتون الطواشي، إنه كانت هناك مؤخرا، وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين، زيادة في معدل انتشار وباء كورونا في المدارس.

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وأضافت الطواشي في تصريح لقناة "السورية" أنه "مؤخرا وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك زيادة في معدل انتشار الوباء، وأنه ومن خلال الترصد الوبائي في المدارس وإجراء المسحات للمدرسين والطلاب لاحظنا زيادة في معدل الإصابات، وكانت الزيادة الأكبر بين الكوادر التدريسية، وبناء على ذلك تم اتخاذ القرار بتعليق الدوام خشية من الانتشار الأكبر للإصابات".

وقررت الحكومة السورية، في وقت سابق من اليوم السبت، تعليق الدوام في عدد من الصفوف الدراسية، دون أن تعلن صراحة أن السبب متعلق بانتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT