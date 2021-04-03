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بلينكن لنظيره الإسرائيلي: يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس القدر من الحرية والأمن

أخبار العالم العربي

بلينكن لنظيره الإسرائيلي: يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس القدر من الحرية والأمن
Reuters POOL
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بنفس القدر من الحرية والأمن.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال بين الوزيرين، أنهما "بحثا التحديات الأمنية في المنطقة والمساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني وتطبيع العلاقات مع البلدان العربية والبلدان ذات الأغلبية المسلمة".

وشدد بلينكن أن "الإدارة الأمريكية على قناعة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالقدر المتساوي من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل وسعيها لتعزيز كافة جوانب الشراكة الأمريكية – الإسرائيلية.

المصدر: RT

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