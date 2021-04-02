الصحة الفلسطينية: 16 حالة وفاة و2248 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 16 وفاة و2248 إصابة بفيروس كورونا.

​​​​​​​وبذلك، يصل عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين منذ بدء الجائحة قبل نحو عام، إلى 275479 إصابة، منها 2916 وفاة، و246633 حالة تعاف.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، إن 14 حالة وفاة و1063 إصابة سُجلت في الضفة الغربية، فيما سجلت حالتي وفاة و1185 إصابة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، إضافة إلى 63 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: وكالات